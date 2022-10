பகத்சிங் நாடகத்திற்கு ஒத்திகை.. தூக்கு கயிறு இறுக்கி 7ஆம் வகுப்பு சிறுவன் பலி.. கர்நாடகாவில் சோகம்

Bangalore

oi-Vishnupriya R

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் பகத் சிங் நாடகத்திற்காக அவர் தூக்கிலிடப்பட்ட சம்பவத்தை வீட்டில் தனியாக ஒத்திகை பார்த்த போது கயிறு கழுத்தை இறுக்கியதால் 7ஆம் தேதி வகுப்பு சிறுவன் பலியாகிவிட்டார்.

சித்ரதுர்கா டவுன் கன்டோன்மண்ட் பேராங்கானை பகுதியை சேர்ந்தவர் நாகராஜ். இவரது மனைவி பாக்கியலட்சுமி. இவருக்கு சஞ்சய் கவுடா என்ற மகன் இருந்தார். இவர் அந்த பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் 7ஆம் தேதி வகுப்பு படித்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் நாளை சிறுவன் படிக்கும் பள்ளியில் கன்னட ராஜ்யோத்சவா எனும் விழா நடைபெறுகிறது. அதாவது கர்நாடகா உருவான தினத்தை ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி கொண்டாடுவதுதான் இந்த விழாவின் நோக்கம் ஆகும்.

English summary

A Class boy 7 who chosen to play the role of Bhagat Singh died while he was in rehearsal to do Bhagat Singh's death sentence.