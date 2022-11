மோர்பி விபத்து: கர்நாடகா தொங்கு பாலத்தில் கார் ஓட்டிய இளைஞர்.. வெளியேற முடியாமல் தவிப்பு.. ஷாக்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: குஜராத் மாநிலம் மோர்பி நகரில் உள்ள கேபிள் பாலம் அறுந்து விழுந்ததில் 135 பேர் பலியாகி உள்ள துயர சம்பவம் நடந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் ஆபத்தை உணராமல் கர்நாடகாவில் உள்ள தொங்கு பாலத்தில் ஒருவர் காரை ஓட்டி சென்று சிக்கி கொண்டு தவித்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் மோர்பி நகரில் மச்சு ஆற்றின் குறுக்காக பழமை வாய்ந்த புகழ்பெற்ற கேபிள் பாலம் இருந்தது. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட இந்த பாலம் கட்டப்பட்டு 142 ஆண்டுகள் ஆகிறது.

குஜராத்தில் உள்ள பிரபலமான பாலங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். இதனால் அங்கு செல்லும் மக்கள் அனைவரும் கேபிள் பாலத்துக்கு சென்று செல்போனில் போட்டோ எடுப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

English summary

135 people were killed in a cable bridge collapse in Morbi, Gujarat. In this case, an incident occurred when a person drove a car and got stuck on a suspension bridge in Karnataka without realizing the danger.