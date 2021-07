1 கோடி தடுப்பூசி.. ஆகஸ்ட் மாதம் கர்நாடகா வரும்.. ஹேப்பியாக அமைந்த முதல்வரின் முதல் டெல்லி பயணம்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடகாவிற்கு ஆகஸ்ட் மாதம் 1 கோடி தடுப்பூசி ஒதுக்க மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஒப்புக் கொண்டதாக கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார்.

பிஎஸ் எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை பாஜக சட்டமன்றக் கட்சியின் புதிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொம்மை, புதன்கிழமை முதல்வராகப் பதவியேற்றார். இதையடுத்து அவர் டெல்லிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

வெள்ளிக்கிழமை, கர்நாடக முதல்வர் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் ஜல் சக்தி அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்தார்.

ஆசிரியர்கள் ஆகஸ்ட் 2 முதல் பள்ளிக்கு வர தமிழக அரசு உத்தரவு - யாருக்கெல்லாம் விதி விலக்கு

English summary

Newly-appointed Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai on Saturday said the Centre has agreed to increase the monthly supply of COVID-19 vaccines to the state, from 63-64 lakh doses to 1 crore doses for the month of August, amid rising cases.