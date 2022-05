‛இதுதான் குட்டி பாகிஸ்தான்’... ரம்ஜான் நாளில் கோஷமிட்ட இருவர் கைது... கர்நாடக போலீசார் அதிரடி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் ரம்ஜான் தினத்தில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக கூடியிருந்த வேளையில் ‛இது மினி பாகிஸ்தான்' என கோஷமிட்ட 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் மே 3ம் தேதி ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இஸ்லாமிய மக்கள் புத்தாடை அணிந்து சிறப்பு தொழுகை நடத்தி ரம்ஜான் பண்டிகையை கொண்டாடினர்.

இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதல் பெரும்பான்மையான அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் ரம்ஜான் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

English summary

A shocking video from Karnataka’s Mysuru has gone viral on social media platforms in which Muslims were heard declaring their village Kavalande in Nanjangud taluk of Mysuru district as “Chota Pakistan’’. Now in this Case 2 youngster's arrested by police and investigation going on.