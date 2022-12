பணத்தை தராத கர்நாடக அரசு.. தூக்குபோட்டு கான்ட்ராக்டர் தற்கொலை.. அரசியலில் சூறாவளி

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அரசு ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டது கர்நாடக மாநில பாஜக அமைச்சர் ஈஸ்வரப்பாவுக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது மற்றொரு ஒப்பந்ததாரர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் ஊழல் பெருகி வருவதாக ஒப்பந்ததாரர்கள் வெளிப்படையாகவே குற்றச்சாட்டுகளை வைக்க தொடங்கியுள்ளனர். அதாவது, அரசு ஒரு திட்டத்திற்காக நிதி ஒதுக்கி அத்திட்டத்தை செயல்படுத்த ஒப்பந்ததாரர்களை நாடுகிறது. இந்த ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தை கொண்டு திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுகிறார்கள். ஆனால் சமீப நாட்களாக அரசு அதிகாரிகள் இந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கான பணத்தை கொடுக்காமல் இழுத்தடிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

ஒருவேளை ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும் எனில் அரசு அதிகாரிகள் சுமார் 40 சதவிகிதம் வரை கமிஷன் கேட்பதாக ஒப்பந்ததாரர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இதற்கு முன்னரும் இதுபோன்று கமிஷன் கொடுக்கும் பழக்கம் இருந்தது. ஆனால் அது 10-20 சதவிகிதம் வரைதான் இருந்ததாகவும் ஆனால் தற்போது இது இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஒப்பந்ததாரர்கள் கூறுகின்றனர்.

English summary

A few months ago, a Karnataka government contractor committed suicide which caused a great crisis to BJP Minister Eshwarappa of Karnataka state, now another contractor has committed suicide by hanging himself.