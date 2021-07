மேகதாது அணை விவகார நிலைப்பாடு என்ன?.. கர்நாடகா புதிய முதல்வர் பசுவராஜ் பொம்மை பரபரப்பு பேட்டி!

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு: கடந்த சில வாரங்களாக கர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவியதால் மேகதாது அணை விவகாரம் சற்று தணிந்து இருந்தது. கர்நாடகாவில் புதிய முதல்வராக பசுவராஜ் பொம்மை பதவியேற்றுள்ளார்.

தமிழ்நாடு-கர்நாடகா இடையே மேகதாது அணை விவகாரம் பற்றி எரிய கர்நாடகா முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பா மூல காரணமாக இருந்தார்.

''பெங்களுரு குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்த்து வைப்பதற்காக மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தவுடன் மேகதாது அணை திட்டத்தை தொடங்குவோம்'' என்று எடியூரப்பா சர்ச்சை பேட்டி அளித்து பிரச்சினையை தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Dam construction work will begin in Meghadau. There is no change in this, said the new Chief Minister of Karnataka basavaraj bommai