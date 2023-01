மங்களூர் குக்கர் குண்டுவெடிப்பு.. காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் அமலாக்கத் துறை ரெய்டு - 'பரபர' பின்னணி

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: மங்களூர் குக்கர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் அலுவலகம் அமைந்திருக்கும் கட்டிடத்தில் அமலாக்கத் துறையினர் இன்று அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

கர்நாடகாவில் 5 இடங்களில் நடந்த இந்த சோதனையில் இந்த வழக்கு தொடர்பான பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான ஷாரிக், தீவிரவாத தாக்குதல்களை அரங்கேற்ற யார் - யாரிடம் பணத்தை கைமாற்றியுள்ளான் என்பதை கண்டறிய சோதனை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

In connection with the Mangalore cooker blast incident, the enforcement department conducted an active search in the building where the Congress office is located today.