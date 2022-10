மகாத்மா காந்தியை கொன்ற சித்தாந்தம்! அடாத மழையிலும் விடாத ராகுல் காந்தி! மிரண்டு போன கர்நாடகா!

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூர் : தேச ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி நடை பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் நனைந்தபடியே பேசியதோடு பாஜக அரசின் கொள்கைகளை வன்மையாக கண்டித்தார்

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுச்சியை ஏற்படுத்தவும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடோ யாத்ரா' என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபம் முன்பிருந்து நடை பயணத்தை தொடங்கிய அவர், 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக மொத்தம் 48 நாட்கள் 3,700 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று காஷ்மீரை அடைகிறார்.

English summary

Former Congress President Rahul Gandhi, who is on a national unity walk, spoke drenched in a public meeting in Bengaluru, Karnataka and strongly condemned the policies of the BJP government.