நயாகரா அருவி மாதிரியே இருக்கே! வியந்து போன வெளிநாட்டினர்! தென்இந்தியாவில் எங்க இருக்கு தெரியுமா?

கர்நாடகா: இந்தியாவில் உள்ள ஒரு அருவியைக் பார்த்து மெய்சிலிர்த்த நார்வே முன்னாள் தூதர், 'இது நயாகரா நீர் வீழ்ச்சி அல்ல' என்று தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டது சமூக வலைத்தளத்தில் தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

அருவி என்றால் நம் அனைவரது மனதிலும் ஒரு இனம் புரியாத மகிழ்ச்சி ஏற்படும். மலையில் இருந்து பல அடி தூரம் பேரிரிரைச்சலோடு தண்ணீர் பாய்வதை பார்த்து சிலாகிக்காதவர்களே இருக்க முடியாது எனலாம்.

அந்த வகையில், மனிதனின் குழந்தைத் தனத்தை தூண்டும் நீர்வீழ்ச்சி என்றால், நமது அனைவரது மனதிலும் நினைவுக்கு வருவது

நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கும்.

Former Norwegian diplomat erik solheim tweet about jog falls, went trending in social Media. as he said in his tweet "This is not Niagara Falls... This is Jog Falls, located in Shimoga district of Karnataka, India. Many people also shared stunning images and videos of Jog Falls.