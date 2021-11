பரபரப்பு.. புனித் ராஜ்குமார் மரணத்திற்கு காரணம் இதுவா? கர்நாடக அமைச்சர் ஏன் இப்படி சொல்கிறார்?

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: பிரபல கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் ஜிம்முக்கு சென்ற நிலையில் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனவே, கர்நாடக சுகாதார அமைச்சர், சுதாகர், ஜிம்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி மையங்களுக்கான விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்க கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஜிம்மிலிருந்து நேராக விக்ரம் மருத்துவமனைக்கு புனித் ராஜ்குமார் அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், புனித் ராஜ்குமார் உயிரை காப்பாற்ற முடியவில்லை. எனவே உடற்பயிற்சிதான் புனித் ராஜ்குமார் உயிரை பறித்ததாக வதந்திகள் பரவிய நிலையில், கர்நாடக அமைச்சர் கூறிய கருத்தும் அதனுடன் இணைந்து போகிறது.

English summary

Popular Kannada actor Puneeth Rajkumar's death due to a heart attack while going to the gym has caused great controversy. Therefore, the Karnataka Health Minister, Sudhakar said that the Government of Karnataka is planning to develop comprehensive guidelines for gyms and fitness centers.