'ஹார்ட்டின்' வடிவ சிக்னல்கள்.. ஜொலிக்கப்போகும் பெங்களூர் மாநகரம்.. ஏன்? ஓ இதுதான் விஷயமா?

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூரில் இனி இதயம் வடிவத்தில் போக்குவரத்து சிக்னல்கள் ஜொலிக்கப் போகின்றன.

இதயத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்திடும் வகையிலும், அதனை பாதுகாக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கத்திலும் இந்த புதிய முயற்சியை பெங்களூர் போக்குவரத்து போலீஸார் முன்னெடுத்துள்ளனர்.

மிக சாதாரணமான விஷயமாக இது தோன்றினாலும், இத்திட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றியை தரும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றர்.

English summary

In Bangalore all traffic singnals will be in heart shape during october 15-25 to make people aware about their heart health.