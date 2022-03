ஹிஜாப்புக்கு அனுமதி கோரி கர்நாடகாவில் இன்று பந்த்! கடைகள் அடைப்பு... போலீஸ் குவிப்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ஹிஜாப்புக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கர்நாடகத்தில் இன்று முஸ்லிம் அமைப்புகள் சார்பில் பந்த்(முழுஅடைப்பு) போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இதையொட்டி பெங்களூர், மங்களூரில் சில இடங்களில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டு உள்ளன. முக்கிய இடங்களில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கர்நாடக கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து மாணவிகள் தரப்பில் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கு கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி ரிதுராஜ் அவஸ்தி, நீதிபதிகள் கிருஷ்ண தீட்சித், ஜே.எம்.காஜி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரிக்கப்பட்டது.

ஹிஜாப்: தனிநபர் விருப்பத்தை விட கல்வி நிலைய ஒழுங்கை காப்பாற்றிய தீர்ப்பு- கர்நாடக அட்டர்னி ஜெனரல்

