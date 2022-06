ஈத்கா மைதானத்தில் இந்து பண்டிகை! பெங்களூரில் அனுமதிகோரிய அமைப்பு! உயர்நீதிமன்றத்தை நாட முடிவு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் உள்ள ஈத்கா மைதானத்தில் சுதந்திர தினம், இந்து பண்டிகைகளை கொண்டாட அனுமதி கோரி கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாக விஷ்வ சனாதன் பரிஷத் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கர்நாடகத்தில் இந்த ஆண்டு துவக்கம் முதல் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்தன. மதம்சார்ந்து சில பிரச்சனைகள் அடுத்தடுத்து வெடித்தன. இதனால் பதற்றமான சூழல் நிலவியது.

முதன் முதலாக கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு கோவில் திருவிழாக்களில் முஸ்லிம்கள் கடை அமைக்க அனுமதி மறுப்பு, மார்க்கெட்டுகளில் முஸ்லிம் வியாபாரிகளை புறக்கணிக்க வேண்டும் என இந்துத்துவா அமைப்பினர் கூறினர்.

English summary

The Vishwa Sanatan Parishad has said it will seek permission from the Karnataka High Court to allow the celebration of Independence Day and Hindu festivals at the eidgah ground in Bangalore.