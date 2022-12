எடியூரப்பானா பயம்! நெருங்கும் தேர்தல்..நடுங்கும் பொம்மை! காங்கிரஸைவிட கர்நாடக பாஜக அஞ்சும் தனிஒருவன்

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் வரும் 2023 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அம்மாநில பாஜக அரசின் செயல்பாடுகள் மற்றும் மாநில பாஜக நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கைகளால் காங்கிரஸைவிட பெரிய எதிரியை அக்கட்சி சம்பாதித்து இருக்கிறது.

கர்நாடகாவில் பசவராஜ் பொம்மை தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா ஆட்சியின் பதவிக்காலம் வரும் மே 24 ஆம் தேதியோடு நிறைவடைய இருக்கிறது. இதற்கு முன்பாகவே அங்கு சட்டசபை தேர்தல் நடத்தப்படும்.

இதற்கான ஆரம்பக்கட்ட பணிகள் பாஜக, காங்கிரஸ், மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகள் தீவிரமாக இறங்கி செயல்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் ஆளும் பாஜகவும் பல்வேறு திட்டங்களை கையில் எடுத்து உள்ளது.

With assembly elections in Karnataka scheduled for early 2023, the party has earned a bigger enemy than the Congress due to the activities of the BJP government in the state and the actions of the state BJP administration.