"வீக் என்ட் லாக்டவுன்.." இரவு நேரத்திலும் ஊரடங்கு.. கட்டுப்பாடுகளை கிடுகிடுவென அதிகரித்த கர்நாடகா

பெங்களூர்: கேரளா மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் எல்லை மாவட்டங்களில் வார இறுதி ஊரடங்கு மற்றும் இரவு நேர ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்த கர்நாடக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

வார இறுதி ஊரடங்கு என்பது, வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9 மணி முதல் திங்கள் காலை 5 மணி வரை, 8 எல்லை மாவட்டங்களில் அமலுக்கு வருகிறது.

பீதர், கல்புர்கி, பெலகாவி, விஜயபுரா ஆகிய வட கர்நாடக எல்லைப்புற மாவட்டங்களிலும், சாம்ராஜ்நகர், மைசூரு, குடகு மற்றும் தட்சின கன்னடம் ஆகிய தெற்கு மாவட்டங்களிலும் இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படும்.

The Government of Karnataka has decided to implement weekend curfew and night curfew in the border districts of Kerala and Maharashtra. The weekend curfew is in effect from 9pm on Friday to 5am on Monday in 8 border districts.