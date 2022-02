ஹிஜாப் விவகாரம்: ஒரே சீருடை உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது- கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம்

Bangalore

பெங்களூரு : கர்நாடக அரசின் ஒரே சீருடை திட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது என தீர்ப்பாளித்து கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கிருஷ்ணா எஸ் தீக்ஷித், வழக்கை விரிவான அமர்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் உள்ள உடுப்பி, சிவமோகா, சிக்மக்ளூர், மங்களூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் முஸ்லீம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர திடீர் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இந்த நிலையில் ஹிஜாப் அணிந்து கொண்டு கல்வி நிறுவனங்களுக்குள் முஸ்லீம் மாணவிகள் வந்தால் நாங்களும் காவி துண்டு அணிவோம் என கூறி இந்துத்துவா மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். தங்கள் உரிமைகளுக்காக முஸ்லீம் மாணவிகள் பள்ளி வாயிலில் அமர்ந்து போராடி வருகிறார்கள்.

ஹிஜாப் வழக்கு: கூடுதல் பெஞ்சுக்கு மாற்றி கர்நாடகா உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி கிருஷ்ணா தீட்சித் உத்தரவு

