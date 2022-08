"லிங்காயத்து மடம்.." பாஜக ஓட்டு வங்கியில் ஓட்டை போடும் ராகுல் காந்தி? பரபர கர்நாடகா

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக ராகுல் காந்தி சென்ற நிலையில் அவர் லிங்காயத் மடத்துக்கு சென்று மடாதிபதியிடம் ஆசி பெற்றார். இந்த வேளையில் அடுத்த பிரதமர் ராகுல் தான் என சாமியார் ஒருவர் கூற மடாதிபதி இடைமறித்து நிறுத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கர்நாடகாவில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தற்போதைய சூழலில் தென் இந்தியா உள்பட இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செல்வாக்கு உள்ள மாநிலம் என்றால் அது கர்நாடகா தான்.

இதனால் கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. தேர்தல் பணிக்காக தனித்தனியாக நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன.

அப்படி போடு.. "ராகுல் நாட்டின் பிரதமராவார்".. நெற்றியில் விபூதியை பூசி சொன்ன துறவி.. மிரண்ட பாஜக

English summary

While Rahul Gandhi was on a 2-day tour of Karnataka, he visited the Lingayat Math and received blessings from the abbot. At this time, a preacher interrupted the abbot to say that Rahul is the next Prime Minister and caused a stir.