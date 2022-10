கோவிலுக்குள் வராதீங்க.. கர்நாடகாவில் தலித் குடும்பத்திடம் தீண்டாமை.. வெளியான பூசாரியின் வீடியோ

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் துமகூரு மாவட்டம் குப்பி தாலுகா நிட்டூர் கிராமத்தில் உள்ள முளுகாட்டம்மா கோவிலில் பூஜை செய்ய வந்த தலித் குடும்பத்தை பூசாரி வெளியே அனுப்பி தீண்டாமையை கடைப்பிடித்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் தற்போது கூட சில இடங்களில் தீண்டாமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருவது மிகவும் வருத்தமான விஷயமாகும். இதனை தடுக்க ஒவ்வொரு மாநில அரசுகளும் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் கூட இன்னும் முற்றிலுமாக முடிவுக்கு வரவில்லை.

இந்நிலையில் தான் தற்போது கர்நாடகாவில் தலித் குடும்பத்தை கோவிலுக்குள் நுழைய விடாமல் பூஜை செய்ய மறுத்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பான விபரம் வருமாறு:

ஏபிவிபி வைத்த தீ.. பற்றி எரிந்த கர்நாடகா! உடுப்பி டூ உச்சநீதிமன்றம் -ஹிஜாப் சர்ச்சை கடந்து வந்த பாதை

English summary

A video related to the incident in which a Dalit family who had come to perform puja at the Mulukattamma temple in Nitoor village, Guppi taluk of Tumkuru district, Karnataka, was sent out by the priest for practicing untouchability has been released and has created a great stir.