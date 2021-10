தலையில் கை வைத்து உட்கார்ந்த கோலி.. கலங்கிப்போன அந்த ஒரு நொடி.. ஆர்சிபி மேட்சில் என்ன நடந்தது?

Bangalore

பெங்களூர்: நேற்று கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக நடந்த எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் பெங்களூர் அணி தோல்வி அடைந்து ஐபிஎல் ப்ளே ஆப் சுற்றில் இருந்து வெளியேறி உள்ளது.

இந்த வருடமாவது பெங்களூர் அணி கோப்பை வென்று விடுமா என்ற பலரும் எதிர்பார்த்த நிலையில், மிக முக்கியமான ஆட்டத்தில் மோசமான பேட்டிங் காரணமாக சொதப்பி பெங்களூர் அணி வெளியேறியது. நேற்று பெங்களூர் அணிக்கு டாஸ் தொடங்கி பிட்ச் வரை எல்லாமே சாதகமாக இருந்தது.

ஆனால் பேட்டிங் சொதப்பிய காரணத்தால் பெங்களூர் அணி படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. நேற்று டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்த பெங்களூர் முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. இதில் கோலி, படிக்கல் இரண்டு பேருமே நல்ல தொடக்கத்தைதான் கொடுத்தனர்.

