பாரதமாதாவின் கையில் காவிக்கொடி! இன்று பல்கலையில் பூஜை! ஏபிவிபியால் மீண்டும் கர்நாடகத்தில் சர்ச்சை

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் உள்ள மங்களூர் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதமாதாவின் கையில் காவிகொடி ஏந்தி இருக்கும் போஸ்டர்கள் ஏபிவிபி சார்பில் ஒட்டப்பட்டுள்ளதோடு இன்று பல்கலைக்கழகத்தின் வளாகத்தில் பூஜை செய்யப்பட உள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டத்தில் மங்களூர் பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. இங்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பாக போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

ஏபிவிபி அமைப்பு சார்பில் ஆகஸ்ட் 11ல்(அதாவது இன்று) தேசப்பற்றை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ‛பாரதமாதா' பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான போஸ்டர் தான் தற்போது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

Posters of Bharat Mata holding a saffron flag in Mangalore University in Karnataka have been put up on behalf of ABVP which has caused a lot of controversy. CFI and SDPI have also questioned this.