வைரலாகும் புனித் ராஜ்குமார் போட்ட கடைசி ட்வீட்.. கடைசி நிகழ்ச்சியை பகிர்ந்து ரசிகர்கள் உருக்கம்

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: இன்று பிற்பகல் மாரடைப்பால் காலமான கன்னட திரையுலகின் பவர் ஸ்டார் புனித் ராஜ்குமார், இன்று காலை தனது அண்ணன் சிவ ராஜ்குமார் நடித்த பஜரங்கி 2 வெளியானதை ஒட்டி வாழ்த்தி போட்ட ட்வீட் ஒன்று வைரலாகிறது. இதுதான் அவர் போட்ட கடைசி ட்வீட் என்பதால் அதை ரீட்வீட் செய்யும் ரசிகர்கள், அந்த ட்வீட் மீது தங்கள் சோகத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

கன்னட திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் ஆன மறைந்த நடிகர் ராஜ்குமாரின் மூன்றாவது மகன் புனித் ராஜ்குமார். இவருக்கு வயது 46. இவர் இன்று காலை பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த போது, திடீரென மயங்கி விழுந்தார். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், கடுமையான மாரடைப்பு ஏற்பட்டதை உறுதி செய்தனர். இதையடுத்து தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்து சிகிச்சைஅளித்தனர். ஆனால்சிகிச்சை பலன் இன்றி அவர் உயிரிழந்தார். இளம் வயதில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு புனித் ராஜ்குமார் உயிரிழந்தது அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Puneeth's last tweet was 7 hours ago. In the tweet, he wished the entire team of the Kannada film Bhajarangi 2, which released today.