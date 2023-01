இது லிஸ்ட்லயே இல்லயே.. கர்நாடகாவில் "சீறப்போகும்" விடுதலை சிறுத்தைகள்? திருமாவளவன் ஸ்கெட்ச்

Bangalore

oi-Arsath Kan

பெங்களூர்: கர்நாடக சட்டமன்றத் தேர்தலில் களமிறங்கும் ஐடியாவில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அது தொடர்பான முன்னெடுப்புகளை தொடங்கிவிட்டது.

கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மூத்த தலைவர் சித்த ராமையாவுடன் தொடர்ந்து வலுவான நட்பை பேணி வரும் திருமாவளவன், அவர் மூலம் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இடம்பெற்று ஒரு தொகுதியிலாவது விசிக வேட்பாளரை களமிறக்க காய் நகர்த்தி வருகிறார்.

கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா, மகாராஷ்டிரா என தமிழகத்தை கடந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் கட்சியின் அமைப்பை பலப்படுத்தி வரும் திருமாவளவன், தேசியளவில் புது கணக்கு ஒன்றை வகுத்து வருகிறார்.

