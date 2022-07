காங்கிரஸால் தான் 3 தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்துள்ளோம்.. கர்நாடக தலைவர் பரபர பேச்சு- சர்ச்சை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: காங்கிரஸ் கட்சியின் மூலம் 3 முதல் 4 தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்துள்ளோம் என அக்கட்சியின் கர்நாடக மாநில மூத்த தலைவர் ரமேஷ் குமார் பேசியது சர்ச்சையாகி உள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருப்பவர் ரமேஷ் குமார். இவர் சபாநாயகர் மற்றும் அமைச்சராக செயல்பட்ட அனுபவம் கொண்டவர்.

இவர் தற்போது கோலார் மாவட்டம் சீனிவாசப்பூர் சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக உள்ளார்.

English summary

Karnataka senior leader Ramesh Kumar says, we have earned enough for the next 3 to 4 generations in the name of Congress , which has become a controversy.