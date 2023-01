3 மேஜர் பாயிண்ட்..நடிகர் சுதீப்பை காங்கிரஸ் குறி வைப்பது ஏன்? கர்நாடகா தேர்தலில் ‛கை’ பிளான் இதுதான்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்துக்கு இன்னும் 3 மாதத்துக்குள் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் காங்கிரஸ் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் கர்நாடகாவில் முன்னணி நடிகராக உள்ள சுதீப்பை கட்சியில் இணைக்க முன்னாள் எம்பியும், நடிகையுமான ரம்யா மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நடிகர் சுதீப்பை காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைக்க அக்கட்சி முயற்சிப்பதன் பின்னணியில் 3 மேஜர் விஷயங்கள் உள்ளதாக முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான மாநிலங்களில் நடிகர், நடிகைகள் அரசியலில் கால்பதித்து சாதித்து வருகின்றனர். எம்பி, எம்எல்ஏ, அமைச்சர்களாக அவர்கள் வலம் வருகின்றனர். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை முதல்வர் பதவிக்கும், திரையுலகத்துக்கும் பெரிய தொடர்பு உள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்களான திமுகவின் கருணாநிதி, அதிமுகவின் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் திரையுலகில் சாதித்து அரசியலிலும் வெற்றி பெற்று முதல்வர் அரியனையில் அமர்ந்தவர்கள்.

டி20 டாஸ்க்.. கர்நாடகா தேர்தலுக்கு அமித்ஷா ‛மெகாபிளான்’.. ‛கை’யை வீழ்த்தி ‛தாமரை’ மலர கில்லாடி வேலை

English summary

With assembly elections to be held in Karnataka state within 3 months, Congress is aiming to regain power. In this situation, talks are being held by former MP and actress Ramya to join Sudeep, who is a leading actor in Karnataka, in the party. Important information has come out that there are 3 major issues behind the party's attempt to join actor Sudeep in the Congress party.