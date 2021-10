அதெல்லாம் பொய் நிறுத்துங்க.. வீட்டிற்கு வைக்கப்பட்ட சீல்.. மறுத்த மதுவந்தி.. உண்மையில் நடந்தது என்ன?

Bangalore

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் இருக்கும் தனது வீட்டிற்கு வங்கி அதிகாரிகள் யாரும் சீல் வைக்கவில்லை என்று மதுவந்தி தெரிவித்துள்ளார். உண்மையில் என்ன நடந்தது, இவர் வாங்கிய வங்கி கடன் தொடர்பாக அதிகாரிகள் சொன்னது என்ன என்று இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை வீனஸ் காலனியில் உள்ள ஆசியானா அப்பார்மெண்டில் தனது சொந்த வீட்டில் வசித்து வருகிறார். இந்த வீட்டை வாங்குவதற்குதான் மதுவந்தி கடன் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. 2016ல் இந்துஜா லேலண்ட் என்ற தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் இந்த கடனை வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

2016ம் ஆண்டு சென்னையில் வாங்கிய இந்த கடனுக்கு மதுவந்தி வட்டியும் கொடுக்கவில்லை, முதலும் கொடுக்கவில்லை என்றுதான் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

