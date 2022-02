சிலுவை, டர்பன், பொட்டு.. இதற்கெல்லாம் இல்லாத தடை ஹிஜாப்புக்கு மட்டும் ஏன்? ஹைகோர்ட்டில் பரபர வாதம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛சிலுவை, டர்பன், பொட்டு இதற்கெல்லாம் இல்லாத தடை ஹிஜாப்புக்கு மட்டும் ஏன்'' என கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் நடக்கும் ஹிஜாப் தடைக்கு எதிரான வழக்கில் மாணவிகள் தரப்பு வக்கீல் ரவிவர்மகுமார் வாதாடினார்.

கர்நாடகத்தில் சமீபத்தில், சில கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. மேலும் பள்ளி, கல்லூரிகளில் சீருடையை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என கர்நாடக அரசு உத்தரவிட்டது. ஹிஜாப் தடையை எதிர்த்து உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவிகள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். நீதிபதி கிருஷ்ணா தீட்சித் விசாரணை நடத்தினார்.

இந்த வழக்கு மூவர் பெஞ்சுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது. கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரித்து ராஜ் அஸ்வதி, நீதிபதிகள் கிருஷ்ணா தீட்சித், ஜெஎம் காஸி அமர்வு விசாரித்து வருகிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த அமர்வு இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்தது.

English summary

Why Muslim students are discriminated against on the basis of religion, questions raised the lawyer who argued to favour stdents in karnataka highcourt