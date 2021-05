பெண் உறுப்பில் பாட்டிலை நுழைத்து.. பெங்களூரை அதிர வைத்த கொடுமையான கூட்டு பலாத்காரம்.. 6 பேர் கைது

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: பெண் உறுப்புக்குள் இரக்கமின்றி பாட்டிலை நுழைத்து கொடுமைப்படுத்தி, அந்த இளம் பெண்ணை கும்பலாக பலாத்காரமும் செய்தவர்களை பெங்களூர் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

பலாத்காரத்தில் ஈடுபட்டது வங்கதேச கும்பல் என்பது மற்றொரு அதிர்ச்சி தகவலாகும்.

தமிழ் உட்பட 7 மொழிகளில்.. இனி பொறியியல் பாடங்களை கற்பிக்கலாம்.. ஏஐசிடிஇ ஒப்புதல்!

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவியது. அதில் ஒரு பெண்ணின், பிறப்பு உறுப்புக்குள் பாட்டிலை ஒரு கும்பல் புகுத்துவதோடு, கும்பலாக பலாத்காரம் செய்யப்படுவது போன்ற காட்சி இருந்தன.

English summary

Six persons, two of them women, have been arrested in Bengaluru in a case involving the rape and torture of a woma Six persons, two of them women, have been arrested in Bengaluru in a case involving the rape and torture of a woman. A gut-wrenching video of the attack, which was circulated on social media, has generated immense outrage. n. A gut-wrenching video of the attack, which was circulated on social media, has generated immense outrage.