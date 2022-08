நாளைக்கு உங்களையும் மூட்டை கட்டிருவாங்க.. பிரஸ் மீட்டில் செய்தியாளர்களை பார்த்து சொன்ன ப.சிதம்பரம்!

News

oi-Vignesh Selvaraj

காரைக்குடி : "நாளைக்கு உங்களை எல்லாம் மூட்டை கட்டிவிட்டு ஒரு நாடு ஒரே பத்திரிகை என்று அறிவித்துவிடுவார்கள். ஒரு நாடு ஒரு தொலைக்காட்சி என்று அறிவிப்பார்கள்." என்று செய்தியாளர்களைப் பார்த்துத் தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம்.

காரைக்குடியில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், பாஜக அரசின் 'ஒரே நாடு' நிலைப்பாட்டைக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், ஆறு ஆண்டுகளில் காங்கிரஸ் என்ன செய்தது என்று கேட்கின்றனர். அவர்கள் விற்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை உருவாக்கியதே காங்கிரஸ்தான். அவர்களால் ஆக்க முடியாது. அழிக்கத்தான் முடியும் என பாஜக அரசைச் சாடியுள்ளார்.

English summary

Starting with one country one ration card, one country one exam, one country one language, tomorrow they will announce that one country one newspaper, One nation one television : Congress leader P.Chidambaram slams BJP government.