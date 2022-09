என்ன இது.. ஒரு மாதிரி நிற்கிறாங்களே! நடுரோட்டில் தள்ளாடிய இளம்பெண்.. போதையில் மிதக்கும் பஞ்சாப்

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சமீப நாட்களாக போதைப்பொருட்கள் பயன்பாடு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன.

இந்நிலையில் தற்போது, போதையில் இளம்பெண் ஒருவர் சாலையில் நடக்க முயன்று நடக்க முடியாமல் அதே இடத்தில் நின்றுகொண்டிருந்த வீடியோ ஒன்று சமூகவலைத்தளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இதனையடுத்து காவல்துறை போதைப்பொருளுக்கு எதிராக தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு அப்பொருட்களை விநியோகம் செய்த நபர்களை கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

In recent days, there have been reports that the use of drugs has been increasing in the state of Punjab. In this case, a video of an intoxicated young woman trying to walk on the road but not being able to walk is being shared on social media. After this, the police engaged in intensive search and hunt against drugs and arrested the persons who distributed the drugs.