சாலையோரம் நடந்து சென்ற பெண்ணை கடித்து குதறிய ''பிட்புல் நாய்''.. ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட்.. என்னாச்சு!

சண்டிகர்: அரியானா மாநிலம் குருகிராம் பகுதியில் பிட் புல் வகை நாய் கடித்ததில் படுகாயம் அடைந்த முன்னி என்ற பெண், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

நாய் இனங்களில் மிகவும் கொடூரமாக கருதப்படுவது பிட்புல் வகையை சேர்ந்த நாயேயாகும். இந்த நாய்கள் வீட்டுக்கு வரும் வெளியாட்களை கடித்து தாக்குவதுடன் சில நேரங்களில் வீட்டு எஜமானர்களையும் கடித்து விடுகிறது.

இதன் காரணமாகவும், இந்த நாய்கள் கடித்தால் மரணமும் ஏற்படும் என்பதால், இந்த நாயை வளர்க்க பல்வேறு நாடுகளில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் பார்ப்பதற்கு ஆக்ரோசமாக, கட்டுமஸ்தாக இருப்பதால் இந்த நாயை பலரும் வளர்க்க விரும்புகின்றனர்.

A woman named Munni, who was bitten by a pit bull dog in the Gurugram area of Ariana, has been admitted to a hospital in a life-threatening condition.