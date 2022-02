மோடிக்கு மீண்டும் ஷாக் கொடுத்த பஞ்சாப்.. வெடித்து கிளம்பும் "கோ பேக் மோடி" குரல்கள்!

Chandigarh

oi-Logi

சண்டிகர்: பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி இன்று பஞ்சாபில் டிஜிட்டல் பிரசாரத்தை மேற்கொள்ளும் நிலையில், அவருக்கு எதிராக ''கோ பேக் மோடி'' என்ற ஹேஷ்டேக் ட்விட்டரில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

177 சட்டசபைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட பஞ்சாப் சட்டசபைக்கு பிப்ரவரி 20-ம் தேதி ஒரேகட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மார்ச் 10-ம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

கோவையில் கவுன்சிலர் பதவிக்கு போட்டியிடும் பஞ்சாப் சிங்! உள்ளாட்சித் தேர்தல் திருவிழா விறு விறு!

English summary

As Prime Minister Narendra Modi embarks on a digital campaign in Punjab today ahead of the Punjab Assembly elections, the hashtag "Go Back Modi" is trending on Twitter against him.