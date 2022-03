வீடியோ: கச்சா பாதாம் பாடலுக்கு நடனமாடும் கெஜ்ரிவால் - பகவந்த் மான்..ஆம் ஆத்மியின் வெற்றி கொண்டாட்டம்

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சி முதன் முறையாக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைக் கைப்பற்றி உள்ளது. இதை கொண்டாடும் விதமாக கச்ச பாதம் பாடலுக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நடனமாடும் வீடியோவை தயார் செய்துள்ளார்கள் பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி கட்சியினர்.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம், கோவா, மணிப்பூர் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலத்தில் நடந்துமுடிந்த தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியாகின.

இதில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில், காங்கிரஸ் கட்சியை ஆட்சியில் இருந்து நீக்கி, ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. இரண்டாவது முறையாக போட்டியிட்ட ஆம் ஆத்மி ஆட்சியைக் கைப்பற்றி இருக்கிறது.

English summary

The Aam Aadmi Party has won for the first time in Punjab. The Punjab Aam Aadmi Party has prepared a video of Arvind Kejriwal dancing to the song Kachcha Badam to celebrate this.