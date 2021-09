'எங்க உயிரை ஏன் வாங்குறீங்க.. டெல்லிக்கு சென்று போராடுங்கள்'.. விவசாயிகளிடம் பஞ்சாப் முதல்வர் ஆவேசம்

Chandigarh

சண்டிகர்: விவசாயிகள் பஞ்சாப்பில் போராட்டம் நடத்துவதை கைவிட்டு டெல்லிக்கு சென்று பாஜகவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று பஞ்சாப் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் கூறியுள்ளார்.

மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை கண்டித்து பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் தலைநகர் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த குடியரசு தினத்தன்று டெல்லியில் நிகழ்ந்த வன்முறை, கடும் குளிர், மழை, கொரோனா அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றை எல்லாம் தாங்கி பெண்கள், குழந்தைகள் என குடும்பத்துடன் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினார்கள்.

Punjab Chief Minister Amarinder Singh has said that farmers should stop protesting in Punjab and go to Delhi to protest against the BJP