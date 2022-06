மதுரையில் தான் அடுத்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம்! பிடிஆர் அழைப்பை ஏற்று நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு

Chandigarh

சண்டிகர்: ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் அடுத்த கூட்டம் மதுரையில் நடைபெற உள்ளது என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார். தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அழைப்பை ஏற்று இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 47 வது கூட்டம் சண்டிகரில் துவங்கி நடந்தது. நேற்று, இன்று என 2 நாட்கள் நடந்த கூட்டம் முடிவடைந்துள்ளது.

இதில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் நிதி அமைச்சர்கள், பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். தமிழகம் சார்பில் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பங்கேற்றார்.

