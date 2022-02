"கரெண்ட்.." சிஎம் பதவியிலிருந்து அமரீந்தர் சிங் நீக்கம் ஏன் தெரியுமா? ராகுல் காந்தி பரபர விளக்கம்

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் முன்னாள் முதல்வர் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங்கை நீக்கியதற்கான காரணத்தை காங்கிரஸ் தலைவர ராகுல் காந்தி இன்று தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் முதல்வராக இருந்தவர் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங். இவருக்கும் பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவர் நவ்ஜோத் சிங் சித்துவுக்கும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அமரீந்தர் சிங் பதவி விலகினார்.

அதையடுத்து, பஞ்சாப் லோக் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியைத் தொடங்கினார் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங். பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளார் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங்.

Punjab former CM captain amarinder singh not agree to provide free electricity to the poor people. He said I have a contract with the Power supplying companies: Congress leader Rahul Gandhi in Fatehgarh Sahib, Punjab