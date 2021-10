100 நாள் வேலை என்பது வெட்டி வேலை.. தண்ட சம்பளம் அதை ஒழிக்கணும் - சீமான் அதிர்ச்சி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 100 நாள் வேலை திட்டம் என்பது வெட்டியாக பலரும் சேர்ந்து புரணி பேசும் இடமாக இருக்கிறது என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார். விவசாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமென்றால் 100 நாள் வேலை திட்டத்தை ஒழித்துக்கட்ட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். பொருளாதரத்தை வளர்க்க திட்டமிடாத அரசு சும்மா சோம்பி உட்கார்ந்து இருக்க பணம் கொடுக்கிறது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற சீமான் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் கொள்கை, கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக பயணிப்பது தான் வெற்றி என்று கூறினார். அதற்கு மாறாக சமரசம் செய்து கொண்டு, அவரோடு இவரோடு சேர்ந்து கொண்டு வாக்குகளுக்கு காசு கொடுத்து பெறுவது வெற்றி கிடையாது என்றும் கூறினார்.

நாங்கள் அடுத்த தேர்தல் வெற்றியை எண்ணி நிற்கிறோம். நிரந்தரமான வெற்றியை தேடி போராடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். வாக்கு சதவீதத்தின் படி வளர்ந்து கொண்டு தானே இருக்கிறோம். நாங்கள் சீட்டை பெற வரவில்லை, நாட்டை கைப்பற்ற வந்துள்ளோம் என்று கூறினார்.

English summary

Seeman, the co-ordinator of the Naam Tamil Party, said the 100-day work program was a place where many people could come together and talk. He also said that the 100-day work program must be abolished if agriculture is to be saved.