விடாத மழை..செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து 1000 கனஅடி நீர் திறப்பு..வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விடாது பெய்து வரும் கனமழையால் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி மளமளவென நிரம்பி வருகிறது. ஏரியின் நீர்மட்டம் 21 அடியாக உயர்ந்துள்ளதால் பாதுகாப்பு கருதி விநாடிக்கு 1000 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. அடையாறு ஆற்றின் கரையோரம் வசிப்பவர்கள் கவனமாக இருக்கவேண்டும் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் பல பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளன. காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது. இதையடுத்து ஏரிகளை பொதுப்பணித்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி விரைவில் முழு கொள்ளளவை எட்டப்போகிறது. 24 அடி கொண்ட செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் நீர்மட்டம் தற்போது 22 அடியாக இருக்கிறது.

English summary

Chembarambakkam lake is overflowing due to incessant rain. As the water level of the lake has risen to 21 feet, 1000 cubic feet of water per second is being released for safety reasons.