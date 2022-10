‘தீபாவளி ஸ்பெஷல்’ ரெய்டு.. பதறிப்போன ‘வசூல்’ அதிகாரிகள்.. அரசு அலுவலகங்களில் சிக்கிய 2 கோடி ரூபாய்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் ரூ. 2 கோடி பணம் சிக்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தீபாவளியை பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு அதிகாரிகள் வசூல் வேட்டையில் ஈடுபடுவதாக வந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடி சோதனையில் இறங்கினர்.

தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து துறை, பத்திரப் பதிவுத் துறை, வட்டாட்சியர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலங்களில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் இந்தச் சோதனையில் சுமார் 2 கோடி ரூபாய் வராத பணம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Based on the information that the government officials are involved in collection hunt ahead of Diwali festival, the anti-corruption department officials raided. Anti-corruption department conducted raids in government offices across Tamil Nadu, Rs. 2 crore money has been captured.