கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கழிவுநீர் கால்வாயில் விழுந்த குழந்தை மீட்பு.. பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சோளிங்கர்: சோளிங்கரில் நகராட்சி அதிகாரிகள் அலட்சியத்தின் காரணமாக மூடப்படாத கழிவுநீர் கால்வாயில் விழுந்த குழந்தை கழிவுநீரை குடித்துவிட்டதால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். குழந்தையை காப்பாற்ற கால்வாயில் குதித்த போது காயம் ஏற்பட்டதால் தந்தையும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கர் ஆறாவது வார்டு ஒத்தவாடை தெரு பகுதியில் சோளிங்கர் நகராட்சி சார்பில் கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணி நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு துவங்கப்பட்டது.

இந்தப் பணிகள் முழுமையாக முடிந்த பின்பும் அதிகாரிகள் கழிவுநீர் கால்வாயை மூடாமல் அலட்சியமாக அப்படியே திறந்தபடி விட்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த விவேக். இவருக்கு 2 வயதில் மித்ரா எனும் பெண் குழந்தை உள்ளது.

English summary

2 years old girl fell down into a drainage which was not closed by Municipality workers. She was admitted in Sholingar GH.