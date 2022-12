புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. சென்னையில் குவிக்கப்படும் 20,000 போலீஸ்.. ரேஸ் செல்பவர்களை தூக்க தனிப்படை

Chennai

சென்னை: புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது பாதுகாப்புப் பணிக்காக சென்னையில் மட்டும் 20 ஆயிரம் போலீஸார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு, இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் பல கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்த போலீஸார் முடிவு செய்துள்ளனர்.

மேலும், பைக் ரேஸில் ஈடுபடுவர்களை பிடிப்பதற்காகவே ஏராளமான தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 500-க்கும் மேற்பட்ட சோதனைச் சாவடிகளும் அமைக்கப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

20,000 policemen have been deployed in Chennai alone for security during the New Year celebrations. More than ever, the police have decided to enforce more restrictions this New Year celebration.