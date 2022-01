2000 அம்மா மினி கிளினிக்குகள் மூடல் - டாக்டர்களுக்கு மாற்றுப்பணியிடம் வழங்கப்படும் - மா.சுப்ரமணியன்

Chennai

சென்னை: அம்மா மினி கிளினிக் என்பது தற்காலிக அமைப்புதான் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட 2000 அம்மா மினி கிளினிக்குகள் மூடப்படுவதாகவும் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பெரியார் திடலில் சித்தா கோவிட் சிகிச்சை மையம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது. இதில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், திராவிட கழகத்தின் தலைவர் கி. வீரமணி, சுகாதார செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், "தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது, வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களை வெர்ச்சுவல் மானிட்டர் முறையில் கண்காணிக்க ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக கூறினார். ஓமிக்ரானால் பெரிய பாதிப்புகள் இல்லாதவர்கள் வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளலாம். 2 முறை கொரோனா பரிசோதனையில் நெகடிவ் ரிசல்ட் வந்துவிட்டால் வெளியில் வரலாம் என்று ம் மா.சுப்ரமணியன் கூறினார்.

