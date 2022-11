2024 லோக்சபா தேர்தலில் தமிழக பாஜக யாருடன் கூட்டணி..அண்ணாமலை சொன்னது இதுதான்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: லோக்சபா தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் இருக்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் யாருடன் கூட்டணி என்று இன்றே கூறியுள்ளார் பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை. தமிழகத்தில் அதிமுக தான் பெரிய கட்சி, அவர்கள் தலைமையில் தான் கூட்டணி என்றும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீடு குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பு சரித்திர தீர்ப்பு எனவும் அதை தமிழ்நாடு பாஜக மனதார வரவேற்பதாகவும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார். இந்த சட்டத்தை திமுக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும அண்ணாமலை கூறினார்.

பொருளாதார இடஒதுக்கீட்டால் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை எனவும் இதில் திமுக, விஷமதனமான கருத்தை பரப்பி வருகிறது எனவும் தெரிவித்தார். இதில் 10% என்பது குறைவு என்றாலும் அதன் மூலம் பலன் கிடைக்கும் எனவும் தெரிவித்தார். மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்து வரும் காலத்தில் பேசலாம். இன்று இந்த தீர்ப்பை வரவேற்கலாம்.

English summary

BJP state president Annamalai today said with whom he will form an alliance in Tamil Nadu. He also said that AIADMK is the biggest party in Tamil Nadu and the alliance is under their leadership.