ட்விஸ்ட்.. நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி? நடிகர் கமல் சொன்ன பதில்.. பரபரப்பை கிளப்பும் மநீம

சென்னை: சென்னையில் இன்று மக்கள் நீதி மய்யத்தின் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த வேளையில், 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி யாருடன்? என்பது பற்றி கமல்ஹாசன் முக்கிய தகவலை கூறியது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

நடிகராக மாறி அரசியலில் நுழைந்த கமல்ஹாசன் கடந்த 2018 ல் மக்கள் நீதி மய்யம் எனும் கட்சியை துவங்கினார். அதன்பிறகு 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலும், 2021 சட்டசபை தேர்தலிலும் அக்கட்சி போட்டியிட்டது.

இந்த 2 தேர்தல்களிலும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தோல்வியை சந்தித்தது. கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் கமல்ஹாசன் கோவை தெற்கு சட்டசபை தொகுதியில் வெறும் 1728 ஓட்டுக்கள் வித்தியாசத்தில் பாஜகவின் வானதி சீனிவாசனிடம் வெற்றியை பறிகொடுத்தார்.

இந்த தொடர் தோல்வியால் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் சில நிர்வாகிகள் மாற்று கட்சிக்கு தாவினர். மேலும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் செயல்பாடுகளை குறைத்த கமல், சினிமாவில் தீவிரம் காட்டினார். அவ்வப்போது அறிக்கைகள் மட்டுமே வெளியிட்டு வந்தார். இந்நிலையில் தான் கமல்ஹாசன் தற்போது 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு தீவிரமாக கட்சி பணியை துவங்கி உள்ளார்.

Party leader Kamal Haasan held a meeting with the district secretaries of the Makkal Needhi Maiam in Chennai today. At this time, who is the alliance with in the 2024 parliamentary elections? Kamal Haasan's important information has attracted everyone's attention.