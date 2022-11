வாங்க.. வாங்க.. கைலாசாவில் 25,000 வேலைவாய்ப்பு.. நித்யானந்தா கொடுத்த அடடே ஆபர்.. பரவும் போஸ்டர்!

Chennai

சென்னை: நித்யானந்தாவின் கைலாசாவில் நாட்டில் 25 ஆயிரம் வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் இதற்காக தமிழ்நாட்டில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர் எனவும், இலவச உணவு உள்பட பல்வேறு ஆபர்கள் இடம்பெற்ற போஸ்டர் இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நித்யானந்தா.. தமிழகத்தை சேர்ந்த இவர் கர்நாடக மாநிலம் ராமநகர் மாவட்டம் பிடதியில் ஆசிரமம் நடத்தி வந்தார். இவருக்கு இந்தியா மட்டுமின்றி உலக நாடுகளில் இருந்து பக்தர்கள் வந்தனர்.

இந்நிலையில் தான் நித்யானந்தா பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானார். மேலும் கடத்தல் உள்ளிட்ட சில பிரிவுகளில் வழக்குகள் பதிவானது.

எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு! நித்யானந்தாவின் உண்மைப் பெயர் இதுதானா? இணையத்தில் வைரலாகும் பர்த் டே!

English summary

There are reports that Nityananda has created a new country called Kailasa, where 25 thousand jobs are to be provided. For this purpose, they are going to be trained and selected for work in Tamil Nadu, and a poster featuring various offers including free food is spreading rapidly on the internet.