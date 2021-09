Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை தாம்பரம் அடுத்த இரும்புலியூர் சிக்னல் அருகே அதிவேகமாக சென்ற ஆட்டோ சாலை தடுப்பில் மோதிய விபத்தில் மூவர் பலியாகினர். மூவர் படுகாயம் அடைந்தனர். ஓட்டுநர் தப்பியோடிவிட்டார். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

சென்னையில் ஆட்டோ டிரைவரின் தவறால் பயங்கர விபத்து.. புது மாப்பிள்ளை உள்பட 3பேர் பலி

பொதுவாகவே அதிவேக பயணம் ஆபத்து. குறிப்பாக சென்னை போன்ற போக்குவரத்து நெருக்கடி அதிகம் உள்ள நகரங்களில் அதிவேகம் மரணத்தில் முடியவே அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிவேக பயணம், கவனக்குறைவு காரணமாக தினசரி சென்னையில் விபத்து ஏற்படுகிறது. ஒரு கோடி பேருக்கு மேல் வாழும் சென்னையில் தினசரி விபத்து என்பது சர்வசாதாரணமாக உள்ளது. ஆனால் உயிரிழப்பு மற்றும் உடல் ஊனத்துடன் குடும்பங்கள் பேரிழப்பை சந்திக்கின்றன

English summary

Three persons were killed when a speeding auto collided with a roadblock near Irumbuliyur signal next to Chennai Tambaram. All three were seriously injured. The driver escaped. Police are investigating the incident.