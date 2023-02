3 தேசிய விருது-பத்ம பூஷண் அறிவிப்பு.. பாடகி வாணி ஜெயராமுக்கு 30 குண்டுகள் முழங்க காவல்துறை மரியாதை

மறைந்த பிரபல பாடகி வாணி ஜெயராம் உடல் 30 குண்டுகள் முழங்க காவல் துறை மரியாதையுடன் இன்று தகனம் செய்யப்பட உள்ளது.

சென்னை: மறைந்த பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம் உடலுக்கு காவல்துறை மரியாதை வழங்கப்பட உள்ளதாக காவல்துறை சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 30 குண்டுகள் முழங்க வாணி ஜெயராமின் உடல் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது. இன்று காலை முதல்வர் ஸ்டாலின் அவரது உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய நிலையில் காவல் துறை சார்பில் மரியாதை வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் வாணி ஜெயராம். இவர் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தி்ல வசித்து வந்தார்.

பிரபல பாடகியான வாணி ஜெயராமுக்கு வயது 78.

தமிழ் உள்பட மொத்தம் 19 மொழிகளில் 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பாடல்களை அவர் பாடினார். இனிமையான குரல் உணர்ச்சிகரமான வார்த்தை உச்சரிப்பு உள்ளிட்டவற்றால் ரசிகர்களின் இதயங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர் வாணி ஜெயராம். இந்நிலையில் தான் வீட்டில் தவறி விழுந்து அவர் காயமடைந்து நேற்று மறைந்தார்.

3 முறை தேசிய விருது உள்பட பல மாநிலங்களின் விருதுகளை அவர் பெற்றுள்ளார். அண்மையில் குடியரசு தினவிழாவையொட்டி அவருக்கு உயரிய விருதான பத்ம பூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் அவரது மறைவு அனைத்து தரப்பினரையும் அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது. சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வீட்டில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நேற்று நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று அஞ்சலி செலுத்தினார். திரையுலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

இன்று வாணி ஜெயராமின் உடல் சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் தான் வாணி ஜெயராமின் புகழை போற்றும் வகையில் அவரது உடலுக்கு காவல்துறை சார்பில் மரியாதை வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அவரது உடல் 30 குண்டுகள் முழங்க காவல் துறை மரியாதையுடன் இன்று தகனம் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

An announcement has been made by the police that the late playback singer Vani Jayaram will be accorded police honors. Accordingly, Vani Jayaram's body will be cremated with 30 blasts. It has been announced that Chief Minister Stalin paid respects to his body in person this morning and that respect will be paid by the police department.