கீழே விழுந்த பை.. உள்ளே பார்த்தால் "வெடிகுண்டு ஃபார்முலா!" 3 பேரை விரட்டி பிடித்த சென்னை போலீஸ்! ஐயோ

சென்னை: கோவையில் கார் வெடிப்பு சம்பவம் ஏற்படுத்திய அதிர்வலைகளே இன்னும் ஓயாத நிலையில், சென்னையில் வெடிகுண்டு ஃபார்முலாவுடன் சுற்றித் திரிந்த 3 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும், அவர்கள் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியிருப்பதாக கூறியுள்ள போலீஸார், அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அவர்களுக்கு தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்புள்ளதா என்ற கோணத்திலும் போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இச்சம்பவத்தால் சென்னை மற்றும் புறநகர் போலீஸார் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

While the shockwaves caused by the car blast in Coimbatore have not subsided, the police have arrested 3 people who were roaming around with bomb formula in Chennai.