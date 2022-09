ப்பா.. சென்னையில் இவ்வளவு தெருவோரக் கடைகளா? 5 ஆண்டுகளில் 3 மடங்காக உயர்ந்த எண்ணிக்கை

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள தெருவோர கடைகள் குறித்து தற்போது கணக்கெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த கணக்கெடுப்பு இன்னும் முடிவுறாத நிலையில், தற்போது வரை உள்ள கடைகளின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டு கணக்கிடப்பட்ட ஒட்டுமொத்த கடைகளின் எண்ணிக்கையை விடவும் அதிகமாக உள்ளது.

ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் இந்த கணக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த 2017ல் 27,195 தெருவோர கடைகள் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்ட நிலையில் தற்போதுவரை 30,000 கடைகள் கணக்கெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்ன பெருநகர மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.

இந்த கணக்கெடுப்பு முடியும் தறுவாயில் இந்த எண்ணிக்கை 70,000ஆக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நெகிழ்ச்சி! வேலூர் டூ சென்னை ஆம்புலன்ஸில் பறந்த இதயம்! போலீசாரின் கச்சித பிளான்.. குவியும் பாராட்டு

English summary

A survey is currently being conducted on the street vendors in the Chennai Corporation. While the survey is yet to be concluded, the number of stores so far is more than the total number of vendors counted last year. This survey is conducted every 5 years. In this case, in 2017, there were 27,195 street vendors, but till now 30,000 vendors have been surveyed, according to the Chennai Metropolitan Corporation.