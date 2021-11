சென்னையில் 4 ரேடார்கள் இயங்குகின்றன... சந்தேகம் வேண்டாம் - பாலச்சந்திரன் விளக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ரேடார்கள் தொடர்ந்து இயங்குவதால் அது குறித்து யாருக்கும் எவ்வித சந்தேகமும் வேண்டாம் என வானிலை மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார். 4 ரேடார்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

சென்னையில் இரண்டு ரேடார்களும், காரைக்காலில் ஒன்று ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் ஒன்று என நான்கு ரேடார்கள் உள்ளன. அதில் சென்னையில் உள்ளது எக்ஸ்பேண்ட் ரேடார். மற்றொன்று பள்ளிக்கரணையில் உள்ளது. அந்தவகையில் தற்போது சென்னைக்கு நான்கு ரேடார்கள் உள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இன்று முதல் 11ஆம் தேதி வரைக்கும் பல மாவட்டங்களில் அதிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. மழை, வானிலையை கணிக்கும் இரண்டு முக்கியமான ரேடார்கள் செயல் இழந்து விட்டதாக சில தினங்களுக்கு முன்பு தகவல் வெளியானது. காரைக்கால், சென்னையில் இருக்கும் வானிலை ஆய்வு மைய ரேடார்கள் செயல் இழந்துள்ளன. தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ரேடார்கள் வேலை செய்யவில்லை எனவும் தகவல்கள் வெளியானது.

இது குறித்து அரசியல் கட்சியினர் பலரும் கேள்வி எழுப்பினர்.

Balachandran, head of the meteorological center's southern region, said no one had any doubts about it as the radars were still running. Balachandran said that 4 radars are in operation and there is no doubt about the radar function.