"கேம் ஓவர்".. 40 எம்எல்ஏக்களாமே.. தேனி தலைவரால் கலைகிறது "தேன்கூடு".. இறுக்கி பிடிக்கும் எடப்பாடி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அப்பீலுக்கு சென்றுள்ளதால், அங்கு வரும் தீர்ப்பு மட்டுமே எடப்பாடி பழனிசாமியின் அரசியல் எதிகாலத்தை முடிவு செய்யக்கூடியதாக உள்ளது.. இந்நிலையில், சசிகலா + ஓபிஎஸ் டீமின் அதிரடிகள் எடப்பாடி தரப்பை கலங்கடிக்க செய்து வருகிறதாம்.

எப்படியும் தீர்ப்பு தனக்கு சாதகமாகவே வரும் என்று எடப்பாடி டீம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறது.. இந்த முறையும் சாதகமான உத்தரவே தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று ஓபிஎஸ் டீம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறது.

இதற்கு நடுவில், ஆதரவாளர்களையும், அதிருப்தியாளர்களையும் தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் முயற்சியில் ஓபிஎஸ்ஸும், அவர்களை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் முயற்சியில் எடப்பாடியும் தீவிரமாகி உள்ளனர்.

English summary

40 + 27 Executives: Can OPS get the support of 40 MLAs and what will sasikala do the next